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Татьяна Монтян, адвокат из Украины, набросилась на Якуба Корейбу, эксперта из Польши, из-за высказываний о Донбассе в рамках передачи «Время покажет».

Данное происшествие случилось в ходе обсуждения конфликта на юго-востоке Украины. Юрист была уверена, что политолог начал смеяться над потерпевшими в войне, поэтому спросила у телеведущих, можно ли ей «врезать по физиономии» Корейбы. Спустя некоторое время оппоненты приблизились друг к другу, а затем Монтян ударила соперника по лицу.

Ведущие встали между приглашенными гостями, остановив возникшую драку. В СМИ напоминают, что это далеко не первый раз, когда Корейба оказывается в центре подобных скандалов. К примеру, 3 года назад во время телеэфира на «России 1» Дмитрий Куликов, кинул в поляка стакан с водой, так как тот постоянно его перебивал.

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