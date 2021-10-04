читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В украинских СМИ отметили, что противовоздушные силы армии Украины теперь могут перехватывать российские ракеты «Калибр» и «Искандер».

Отмечается, что в рамках учений «Объединенные усилия» были задействованы ЗРК «Бук-М1», которые отработали уничтожение беспилотных мишеней Ту-143, являющихся частью установки ВР-3 «Рейс» и способных осуществлять имитацию крылатых ракет. Украинские военнослужащие также опробовали тренажерную систему, предназначенную для повышения их квалификации.

Журналисты отмечают, что с помощью нового тренажера зенитчики могут проводить отработку нейтрализации практически любых ракет. В оборонном ведомстве Украины заявили, что прошедшие учения оказались успешными. При этом эксперты не понимают, почему в украинских изданиях уверены, что уничтожение старых советских мишеней является доказательством того, что «Бук-М1» способен сбивать новейшие «Калибры».

Вам может понравиться

В США по-разному оценили испытание новой гиперзвуковой ракеты от DARPA

Заявление американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) о том, что Соединенные Штаты успешно испытали новую гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования, широко обсуждалось в СМИ США всю текущую неделю. В

NI: У новой оперативной группы ВМС США одна цель – охота на российские подводные лодки

Подводные возможности России могут представлять серьезную угрозу для восточного побережья Америки, а также для Европы. На это обращает внимание обозреватель National Interest (NI) Калеб Ларсон. Впрочем, уровень этого «военного специалиста»

Пользователи высмеяли реакцию Запада на арест Саакашвили

В социальных сетях многих пользователей позабавила вялая реакция западных стран на арест Михаила Саакашвили, экс-главы грузинского государства. Вчера, 1 октября, стало известно о задержании Саакашвили в Грузии, где на него
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 октября – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 4 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 4 октября – небольшой дождь, до 10 °C |