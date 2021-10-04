В украинских СМИ отметили, что противовоздушные силы армии Украины теперь могут перехватывать российские ракеты «Калибр» и «Искандер».

Отмечается, что в рамках учений «Объединенные усилия» были задействованы ЗРК «Бук-М1», которые отработали уничтожение беспилотных мишеней Ту-143, являющихся частью установки ВР-3 «Рейс» и способных осуществлять имитацию крылатых ракет. Украинские военнослужащие также опробовали тренажерную систему, предназначенную для повышения их квалификации.

Журналисты отмечают, что с помощью нового тренажера зенитчики могут проводить отработку нейтрализации практически любых ракет. В оборонном ведомстве Украины заявили, что прошедшие учения оказались успешными. При этом эксперты не понимают, почему в украинских изданиях уверены, что уничтожение старых советских мишеней является доказательством того, что «Бук-М1» способен сбивать новейшие «Калибры».