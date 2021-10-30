В 9:40 в субботу украинские войска начали обстрел населенного пункта Тельманово, что находится всего в 20 километрах от российской границы, сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Представители СЦКК отметили, что было нанесено два удара и 152-миллиметровых артиллерийских оружий. На просьбы вернуться к режиму тишины представители Украины никак не отреагировали.

Жертв среди мирных жителей Тельманово нет. Все гражданские добровольно покинули населенный пункт, так как опасались атак украинской армии. По имеющейся информации, они сейчас находятся в поселках рядом с границей РФ.

Кроме того, в СЦКК сообщают, что обстрел велся с позиций в Гранитном, где согласно договоренностям, не должно быть 152-миллиметровых орудий.