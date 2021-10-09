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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что 9 октября ВСУ осуществили обстрел ДНР. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале представительства.

Согласно имеющейся информации, обстрел был совершён по посёлку Безыменное. Сообщается о 17-ти выпущенных гранатах. Из них семь были выпущены из РПГ, и ещё десять из АГС. Также заявляется, чтобы бойцы ВСУ задействовали лёгкое стрелковое оружие.

В публикации указывается, что Украина не обращает внимания на запрос режима тишины, используя для этого координационный механизм. Также напоминается, что Украина в очередной раз нарушает Минские соглашения.

В инциденте, как указывается в сообщении, обошлось без жертв со стороны мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что уже в декабре Украина планирует следить за Донбассом при помощи спутника. Всего планируется использовать семь спутников.

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