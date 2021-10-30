Украинские войска пытаются захватить Горловку, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Военный обозреватель». Авторы поста отмечают, что Киев ожесточенно обстреливает один из главных городов самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, они ведут обстрел окрестностей Донецка и с других направлений. Эксперты портала уверены, что главная цель ВСУ – это заставить ополчение ДНР рассредоточиться и затем уничтожить подразделения по частям.

Вряд ли Украина решится на лобовую атаку хорошо укрепленной Горловки. Однако она может попытаться вытянуть к этому населенному пункту войска ДНР с других направлений, чтобы существенно их ослабить. Также возможен вариант с атакой на город беспилотниками «Байрактар ТБ2», однако и он находится под большим вопросом.