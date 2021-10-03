Украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский заявил, что через 3 года Киев останется «у разбитого корыта». Аналитик анонсировал серьезный кризис на Украине, который будет связан с завершением контракта с Россией на транзит газа.

«Разбитым корытом» из сказки Пушкина станет газотранспортная система Украины. Она окажется никому не нужной, так как Европа будет получать газ по «Северному потоку-2» и вспоминать сотрудничество с Киевом как страшный сон.

Землянский отметил, что Украина имела все шансы модернизировать газотранспортную систему, однако руководство страны предпочло воровать деньги, выделяемые на обслуживание и ремонт. Поэтому единственным шансом для Киева сохранить транзит является изменение внешнеполитического курса. В противном случае он столкнется с кризисом, которого на Украине еще не было никогда.