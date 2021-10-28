Некоторое время назад Украина впервые использовала в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar TB2 (“Знаменосец”), который был куплен у Турции.

Как сообщается, приказ об использовании беспилотника отдал главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. По имеющейся информации, беспилотник уничтожил артиллерийское орудие Народной милиции ДНР вместе с расчётом при помощи бомбы. Однако на данный момент эта информация утверждается только со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом предупреждал, что получение Украиной турецкого беспилотника приведёт к эскалации конфликта. Кроме того, указывается, что Украина получит скоро 48 таких беспилотников. Это, как было заявлено, указывает на то, что поставка вооружения в горячие точки сейчас уже нигде и никем не контролируется.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ нанесли более 100 ударов по Донбассу. Также впервые был задействован БПЛА Bayraktar TB2.