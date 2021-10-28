Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторое время назад Украина впервые использовала в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar TB2 (“Знаменосец”), который был куплен у Турции.

Как сообщается, приказ об использовании беспилотника отдал главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. По имеющейся информации, беспилотник уничтожил артиллерийское орудие Народной милиции ДНР вместе с расчётом при помощи бомбы. Однако на данный момент эта информация утверждается только со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом предупреждал, что получение Украиной турецкого беспилотника приведёт к эскалации конфликта. Кроме того, указывается, что Украина получит скоро 48 таких беспилотников. Это, как было заявлено, указывает на то, что поставка вооружения в горячие точки сейчас уже нигде и никем не контролируется.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ нанесли более 100 ударов по Донбассу. Также впервые был задействован БПЛА Bayraktar TB2.

Вам может понравиться

NetEase: Китай расстроил Россию возможностями своего истребителя J-20

Китайский истребитель J-20 поднялся на высоту в 30 километров и превзошел по этому параметру российский Су-57. Авторы издания NetEase с гордостью заявляют, что это расстроило Москву, так как несмотря на

Борис Рожин: Война за Крым быстро перерастет в ядерную, поэтому она никому не нужна

НАТО вряд ли примет Украину в свои ряды, но в ближайшие годы он будет активно использовать ее для борьбы с Россией. На территории страны станут появляться военные базы, инфраструктурные объекты,

Экс-советник Буша: У Грузии и Украины нет шансов вступить в НАТО в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет Украина и Грузия точно не станут участниками Североатлантического альянса, уверен экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Он отметил, что НАТО пообещал этим двум странам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 октября – пасмурно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 28 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 октября – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 28 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 28 октября – ясно, до 12 °C |