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За минувшие сутки Киев нанес по республикам Донбасса более 110 артиллерийских ударов, сообщил портал Avia.Pro. Всего же на линии разграничения было зафиксировано 220 нарушений условий перемирия.

Новые обстрелы Донбасса начались с самого утра в среду. В основном ВСУ использовали ствольную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня «Град». Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщают, что атаки не достигли цели, так как среди ополченцев нет ни единого убитого или раненого. Однако украинская сторона заявляет как минимум о четырех погибших в стане противника.

Авторы публикации напоминают, что Киев также впервые задействовал для атак на ополченцев беспилотные аппараты Bayraktar TB2, что вызвало панику у артиллеристов. Вполне вероятно, что в следующий раз для получения превосходства ВСУ задействуют сразу несколько «Байрактаров».

Россия пока не демонстрирует какой-либо реакции на обострение в регионе. Следственный комитет РФ возбудил дело уголовное дело по факту агрессивных действий Украины, однако дальше этого дело пока не зашло.

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