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Учёные установили, что некоторые люди обладают генетической устойчивостью к коронавирусу.

К такому выводу пришла команда учёных из США, Франции, Нидерландов, Бразилии и Греции. Как отмечается, в команду вошли специалисты из различных областей, которые занимаются изучением не только коронавируса, но и других инфекций.

Учёные запустили проект, получивший название COVID Human Genetic Effort. В рамках этого проекта они выявили последовательность ДНК, за счёт которой формируется устойчивость к инфекции. Сложность заключается в том, что найти людей, имеющих потенциальный генетический иммунитет к коронавирусу, весьма непросто. Заражать же намеренно людей неэтично.

В частности, в проекте были исследованы пары, в которых один партнёр имел симптомы коронавируса, а другой нет. Обнаружилось, что одного гена, который даёт иммунитет к коронавирусу, может и не быть. Но есть вероятность, что иммунитет обеспечивает набор генов. В настоящее время исследование ещё продолжается.

Недавно учёные подсчитали частоту повторного заболевания коронавирусом. Как указывается, не поставившие вакцину люди заражаются в среднем чаще.

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