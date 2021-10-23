Учёные установили, как часто люди заражаются коронавирусом повторно. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, в прошлом году предполагалось, что повторное заболевание коронавирусом является исключением. На тот момент количество таких случаев было ещё слишком мало. Однако теперь специалисты поняли, что иммунитет, который люди получают после излечения от заболевания, ослабевает со временем.

Возраст играет в этом вопросе весьма важную роль. Так, люди моложе 65 лет на 80% защищены от повторного заболевания коронавирусом. Люди, которым уже больше 65 лет, защищены лишь на 47%.

Также специалисты проанализировали разные виды коронавируса и построили модель, которая продемонстрировала, что в случае, если человек не соблюдает антиковидные меры и не ставит вакцину, в среднем он будет заболевать каждые три месяца.

Недавно мы сообщали, что людям, которые имеют медотвод к вакцинации от коронавируса, посоветовали уехать за город. Как было отмечено, им нужно ограничить свои контакты, чтобы избежать заражения.