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Специалисты Северо-Западного университета в Чикаго рассказали о причинах облысения.

В эксперименте учёные исследовали фолликулы мышей, так они весьма схожи с человеческими. Оказалось, что волосяные стволовые клетки с возрастом постепенно теряют свою липкость. В результате они не могут закрепляться в своих обычных местах в фолликуле. Из-за этого клетки выходят в дерму, но здесь они в большинстве случае не способны выживать, так как нет нужных им условий для жизни.

Таким образом, с возрастом остаётся всё меньше стволовых клеток, а без них волосы хуже растут. В итоге волосы становятся всё тоньше и человек лысеет.

Как считают авторы исследования, это открытие поможет вылечить облысение у людей. Ранее наука не знала о подобном механизме облысения.

Недавно Елена Малышева рассказала о продуктах, которые помогут восстановить здоровье волос после коронавируса. Как отмечается, коронавирус ухудшает состояние сосудов, которые питают кожу головы.

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