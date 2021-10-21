Учёные заявили, что повышение температуры на планете окажет на здоровье людей весьма негативные последствия.

Как сообщается, климатический кризис настолько серьёзно может повлиять на здоровье людей, что последствия этого нельзя будет даже сравнивать с последствиями коронавируса. Кроме того, учёные заявили, что медики уже сейчас имеют дело с подобными последствиями.

Указывается, что из-за использования ископаемого топлива происходит загрязнение атмосферы, что, в свою очередь, ведёт к ранней смерти около семи миллионов человек ежегодно. Из-за ухудшения природных условий растёт рост заболеваемости, связанной с употреблением некачественной пищи, а также с загрязнённой водой и воздухом.

Кроме того, специалисты напомнили об экстремальных погодных явлениях, которые приводят к разрушению жизни миллионов людей на планете.

Ранее мы сообщали, что из-за изменения климата может произойти глобальный дефицит макарон. По словам специалистов, твёрдые сорта пшеницы не переживут эти изменения.