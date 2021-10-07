Исследователи получили первые сведения с цифровых ошейников, надетых на оленей, живущих в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщается, животных для эксперимента, который получил название «Тундра глазами оленя», отобрали ещё в апреле. Всего ошейники надели на 24-х оленей. Благодаря этим устройствам специалисты смогли получить данные о том, что и как часто животные едят, а также об их перемещениях по территории и времени отдыха.

Кроме того, один из датчиков на ошейнике имеет видеокамеру, которая должна помочь дополнительную информацию. В настоящее время учёные уже получили данные с ошейников и приступили к их расшифровке. Занимаются проектом специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

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