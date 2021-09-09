Учёные узнали, как сухопутные птицы совершают свои долгие перелёты без остановок для отдыха.

Как отмечается, водоплавающие птицы во время своего перелёта могут отдохнуть на воде, однако сухопутные такой возможностью не обладают. Предполагалось, что они совершают перелёты через узкие места с малым расстоянием между берегами. Но выяснилось, что это не так.

В исследовании к птицам были прикреплены GPS-маячки. Всего было проанализировано 112 маршрутов, по которым мигрировали птицы в течение десяти лет.

Оказалось, что птицы для выбора своего маршрута ориентируются, в первую очередь, на попутный ветер. Кроме того, птицы предпочитали лететь через те места, где повышенная температура моря, что, в свою очередь, приводило к образованию сильных восходящих воздушных потоков. Паря на таких потоках, птицы заметно меньше устают.

Ранее мы сообщали, что индонезийские какаду умеют делать инструменты для вскрытия плодов. До этого считалось, что применять инструменты могут только приматы и люди.