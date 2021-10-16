Астрономы нашли планетную систему, которая может показать, что ждёт Солнечную систему в далёком будущем.

В неё входит планета юпитерианского типа, вращающаяся вокруг белого карлика. Находится система в окрестностях центра Млечного пути.

Как сообщается, спустя пять миллиардов лет, по расчётам учёных, Солнце должно погибнуть. Но обнаруженная система подтвердила, что даже после гибели Солнца планеты могут продолжить существовать. Правда, это относится только к тем планетам, которые находятся на достаточном расстоянии. В случае с Солнечной системой, в момент гибели Солнца Юпитер и Сатурн смогут это пережить и если человечество к тому времени переберётся на эти планеты, оно выживет.

Однако Земля находится намного ближе и она погибнет из-за высоких температур.

Ранее ученые сообщили о планете, которая имеет сразу три звезды. Она расположена в созвездии Ориона.