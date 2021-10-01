Команда астрономов смогла обнаружить планету, которая вращается вокруг сразу трех звезд. Она находится в созвездии Ориона, в 1,3 тысячи световых лет от нашей звездной системы.

На сделанных фотоснимках данная система, получившая название GW Orionis, похожа на 3 кольца оранжевого цвета, которые вложены друг в друга. Два светила крутятся по двойной орбите, а оставшаяся вращается рядом с ними. Подобные объекты встречаются весьма нечасто, причем у обнаруженной системы наблюдаются странные показатели.

Исследователи отмечают, что у внутреннего кольца происходят сильные колебания на орбите. Скорее всего, в нем расположена молодая планета величиной с Юпитер, которая может привести к нарушению сформировавшегося гравитационного баланса. Они продолжат следить за данной системой для получения новых данных.