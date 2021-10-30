У экс-президента США Дональда Трампа потребовали открыть код, используемый в его соцсети TRUTH Social. Требование было опубликовано на сайте компании Mastodon.

TRUTH Social находится только на стадии бета-тестирования, и доступ есть лишь у некоторых пользователей. Они увидели предупреждение, что исходный код и контент, опубликованный в соцсети, является собственностью TRUTH Social.

Как отмечается, Mastodon разработала открытую платформу для соцсетей, и по её условиям, соцсети, которые используют эту платформу, должны открыть свой код. В случае, если этого не будет сделано, компания безвозвратно отзывает свою лицензию.

Именно это и ждёт TRUTH Social, если соцсеть не поделится исходным кодом. Письмо с требованием было направлено главному юристу соцсети 26 октября. На выполнение этого требования даётся 30 дней.

Недавно Дональд Трамп выразил возмущение из-за первого в США паспорта, где был указан третий гендер “Х”. Он заявил, что не верит, что такое могло произойти в Америке.