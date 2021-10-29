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Третий гендер «X» в американских паспортах возмутил экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он написал в своем Телеграм-канале, что до сих пор не верит, что подобное могло когда-нибудь произойти с США.

Стоит отметить, что Америка не первой начала выдавать паспорта с гендерным маркером «X». Он уже вовсю используется в Новой Зеландии и Австралии, Мальте и Непале, В Канаде и Индии, в ряде других государств.

Нед Прайс, представляющий американских Госдеп, с гордостью сообщил о первом паспорте, выданном с отметкой «X» в графе половой принадлежности. Ранее такой возможности у американцев не было. В паспорте дозволялось указать пол, отличный от указанного в свидетельстве о рождении, однако для этого приходилось предъявлять сертификат от врача.

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