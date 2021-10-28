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Тюрколог Юрий Мавашев рассказал, зачем Турция продаёт Украине беспилотники Bayraktar TB2.

Согласно его заявлению, для Турции главное – это собственные интересы. Продавая беспилотники Турция извлекает из этого выгоду. Помимо денег, Анкара получает за счёт Украины рекламу своих беспилотников, кроме того, это позволяет ей улучшить свои отношения с НАТО.

Как считает Мавашев, Турция хочет заинтересовать своей продукцией Запад. Таким образом, использование Украиной Bayraktar TB2 приносит Турции пользу. На данный момент интерес к БПЛА уже выразила Польша, а в будущем, возможно, им заинтересуются Эстония, Чехия, Румыния и другие страны.

Сам эксперт уверен, что то, что Киев использует турецкие беспилотники, можно назвать «плевком» в Минские соглашения. Также он отметил, что из-за этого у России появляется повод использовать свои средства РЭБ против Украины.

Недавно главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва заявил, что использование Украиной беспилотников Bayraktar TB2 является попыткой спровоцировать Россию. По его мнению, так Украина хочет сорвать запуск газопровода “Северный поток-2”.

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