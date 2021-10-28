Украина больше всего на свете желает сорвать запуск газопровода «Северный поток-2», который оставит ее без газа и прибыли за транзит. Поэтому она готова на все, включая грубейшие нарушения Минских соглашений и запуск «Байрактаров» на территорию Донбасса.

Такую версию высказал главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Он отметил, что бомбардировки на линии разграничения – это лишь часть украинского плана по срыву ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Если Россия отреагирует на действия Киева и вмешается в конфликт, Запад введет против нее новые санкции и с удовольствием нанесет удар по газопроводу. Который выгоден Европе, но совершенно не устраивает Соединенные Штаты.

По словам журналиста, Киев вредит только себе. Столь наглые нарушения условий перемирия не останутся незамеченными на Западе и создадут Украине проблемы в отношениях с другими странами. Россия же прекрасно понимает, что это провокация и не станет бездумно бросаться в бой.