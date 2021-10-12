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Турцию могут исключить из списка стран, которые входят в НАТО. Об этом сообщают эксперты портала NewsWeek.

Как сообщается, причин для возможного исключения Турции несколько. Одной из них является разжигание конфликта внутри НАТО, и агрессивность Эрдогана в Средиземноморье. Также Анкару обвиняют в том, что она оказывает помощь террористам в Сирии. Кроме того, Турцию подозревают в союзнических отношениях с Россией.

При этом отмечается, что Турцию нельзя назвать сильным союзником НАТО. Так, ситуация в Ливии продемонстрировала, что армия Хафтара без особых усилий может разгромить турецких военных. ВВС Турции в настоящее время считаются устаревшими. Таким образом, сейчас из Турции получается не особо значительный союзник, и США могут задуматься о вопросе исключения её из НАТО.

Недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ошибкой продление санкций США против страны. Эти санкции были введены ещё в 2019 году из-за военной операции в Сирии.

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