Вашингтон допускает ошибку, продлевая санкции против Турции, которые были введены в 2019 году из-за военной операции на территории Сирии, заявил глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он обвиняет администрацию Джо Байдена в предоставлении Конгрессу США недостоверной информации.

По словам министра, Соединенные Штаты оказывают поддержку террористической организации сирийских курдов, которые являются частью Рабочей партии Кардистана. Американские войска находятся в Сирии совсем не для борьбы с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Но об этом администрация президента не хочет сообщать конгрессу, заявил Чавушоглу.

Он также отметил, что поддержка терроризма является преступлением по законам США, но американское руководство не намерено говорить правду своему народу. С движением ИГИЛ в Сирии борется только Турция, однако именно против нее и направлены американские санкции.