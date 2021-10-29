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Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу ответил на критику Китая в отношении проводимой политики в Сирии.

Как сообщается, недавно заместитель постпреда Китая при ООН Генг Шуанг обвинил Анкару в том, что она осуществила «оккупацию» Сирии в северо-восточной части страны. Было заявлено, что это спровоцировало понижение водостока реки Евфрат и начавшиеся проблемы у водонапорной станции «Аллук». Как заявил Шуанг, Турция должна уважать права людей в Сирии.

В ответ на обвинения Синирлиоглу указал, что Китай сам зачастую нарушает международное гуманитарное право. По этой причине, как он отметил, Китай не имеет права что-либо говорить Анкаре насчёт соблюдения прав человека.

Однако насчёт станции «Аллук» Синирлиоглу практически ничего не сказал, заявив о докладе генсека ООН. По его словам, в этом документе подробно расписано, как решить эту проблему.

Ранее мы сообщали о том, что Турция запланировала в Сирии две внезапные военные операции. Войска были приведены в полную боевую готовность и ждут приказа.

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  • 27.10.2021
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