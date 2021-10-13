Турецкий комплекс РЭБ Koral снова сбил беспилотный аппарат «Орлан-10», принадлежащий российским войскам в Сирии, рассказали эксперты портала Avia.Pro. Они пояснили, что это не первый такой инцидент, поэтому Анкара может ждать негативной реакции Москвы на подобные действия.

Портал ссылается на социальные сети, в которых появились снимки сбитого российского беспилотника. Опубликовали фотографии протурецкие джихадисты. На снимках хорошо видно, что БПЛА пострадал именно от удара о землю, а не от шальной пули или специально выпущенной по нему ракеты.

Турция использует средства РЭБ Koral для атак на сирийскую и российскую технику. Также она задействует их и в борьбе с курдами, поэтому беспилотник «Орлан-10» вполне мог попасть под очередной их удар.

По мнению авторов публикации, Россия в ответ может развернуть свои системы РЭБ, которые по всем параметрам превосходят турецкие, и задействовать их для нанесения ударов по БПЛА Турции.