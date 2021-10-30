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Турция начала открыто заявлять о том, что хочет присвоить себе половину Чёрного моря.

Как сообщает издание Yeni Safak, в Турции некоторое время назад была принята доктрина «Голубая родина». По этому документу, морская граница страны должна находиться не там, где она установлена в настоящее время, а всего лишь в 150 километрах от Сочи.

Кроме того, этот проект позволяет охватить акваторию Чёрного моря. К примеру, для того, чтобы контролировать Мраморное и Эгейское моря, было возведено 13 оптоэлектронных башен. Они позволяют проводить наблюдения за берегами Греции.

Если ничего не изменится, то с помощью таких башен Турция сможет наблюдать, к примеру, за резиденцией президента России в Сочи «Бочаров ручей». Это понижает уровень безопасности и военных и гражданских средств черноморского побережья России.

Недавно военный эксперт Крис Осборн заявил, что Россия угрожает союзникам и партнёрам НАТО в Чёрном море. Он подчеркнул, что проведённые недавно российские учения в регионе представляют подводную угрозу.

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