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Российский путешественник выразил возмущение из-за туристов в Крыму, злоупотребляющих алкоголем. Своё мнение он высказал в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Мужчина сообщил, что в Крыму алкоголь можно приобрести везде, даже в самых обычных столовых, а не только в кафе или ресторанах. Из-за этого мужчина предположил, что полуостров можно назвать самым пьющим российским регионом.

Также автор рассказал об одной из столовых, где разрешалось пить собственное спиртное. В другом месте он обнаружил меню к пиву.

В итоге мужчина негативно высказался о людях, которые видят цель своего отпуска в том, чтобы пить много алкоголя в любом месте. Он отметил, что в Крыму обычное явление увидеть заснувшего человека на улице, тогда как у себя в городе он такого не видел уже лет 15.

Ранее мы сообщали, что в этом году Крым посетили около 8 миллионов туристов. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

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  • Анна
  • 30.09.2021
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