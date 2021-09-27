Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько человек в 2021 году посетили полуостров с туристическими целями.

Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале. Аксенов сообщил, что с 2014 года в Крыму появилось множество новых отелей, а старые комплексы были реконструированы и улучшены. Так, в период с 2014 по 2020 год было построено 44 объекта размещения. Они располагают тремя тысячам номеров. Также глава региона рассказал, что ещё шесть отелей начали работать в этом году в Крыму.

Аксенов в публикации отметил, что ежегодно в Крым приезжает всё больше путешественников. В 2021 году на полуострове побывало более 8 миллионов человек. Отмечается, что это информация дана по состоянию на 27 сентября. Такое количество путешественников является рекордом за постсоветский период.

Ранее мы сообщали, что в Крыму некоторым местным жителям туристы уже надоели. Как правило, это те граждане, которые не зарабатывают на путешественниках.