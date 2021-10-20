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Журналист из Великобритании Стивен Суини заявил, что турецкая армия использует на севере страны боевые отравляющие вещества. Он собрал все необходимые доказательства и опубликовал их в Сети, пишет портал Avia.Pro.

Авторы публикации отмечают, что на данный момент остается неизвестным, какие именно вещества использует турецкая армия. Однако имеются предположения экспертов, что это хлор. Точную информацию Суини пообещал представить уже после завершения всех необходимых анализов.

Ранее о контейнерах с отравляющими веществами, попавшими в руки протурецких боевиков, заявляло российское военное ведомство. Тогда было выдвинуто предположение, что террористов снабжают военнослужащие ВС Турции, которые заинтересованы в уничтожении курдов. Кроме того, сообщается о применении боевых отравляющих веществ на территории Ирака.

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