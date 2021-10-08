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Анкара начала противостояние в Сирии и теперь пожинает его горькие плоды. Так, неподалеку от города Эль-Баб под удар противотанкового ракетного комплекса попал танк M60, причем в результате атаки погибли трое военнослужащих.

Об уничтожении боевой машины сообщило курдское издание ANF, однако журналисты не представили фото или видеоматериалов, подтверждающих, что удар наносился именно курдами.

Напомним, что Турция считает сирийских курдов террористами и поэтому постоянно ведет против них боевые действия на территории Сирии.

Авторы российского портала Avia.Pro предполагают, что танк был уничтожен в ходе боевых действий между правительственными силами и турецкой армией. В настоящий момент САА вполне может объединиться с курдами для борьбы с Турцией. Во всяком случае, уже имеется неофициальная информация, что Дамаск в ответ на это готов предоставить своим новым партнерам автономию. Важную роль, пишут эксперты, в этом сыграла российская сторона.

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