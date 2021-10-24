Экс-президент США Дональд Трамп высказался о миграционном кризисе в стране. Об этом сообщает издание ТАСС.

В публикации заявляется, что бездействие американских властей относительно миграционного кризиса приводит страну в упадок. По словам Трампа, «страна умирает изнутри», но действий для того, чтобы этому помешать, не предпринимается.

Как считает Трамп, следует достроить на границе с Мексикой стену, указ о строительстве которой подписал он сам в период своего президентства. На строительство этой стены были перенаправлены средства из бюджета Пентагона. Речь идёт о нескольких миллиардах долларов.

Когда президентом США был избран Джо Байден, он отменил указы Трампа по этому вопросу и смягчил некоторые условия въезда в страну, что сильно увеличило поток жителей из Мексики и Южной Америки. По имеющейся информации, за год было задержано более 1 700 000 нелегальных мигрантов, при том, что в 2020 году количество задержанных достигало более 450 000 человек.

Недавно Дональд Трамп прокомментировал план по развитию экономики, который был подготовлен администрацией Байдена. По его словам, план принесёт выгоду Китаю, а не США.