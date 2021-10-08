В информационном агентстве The Telegraph отметили, что китайские и американские исследователи планировали создать новые виды коронавирусов еще до пандемии SARS-CoV-2.

Журналисты обнаружили заявку на выдачу гранта от команды американских и китайских специалистов в области вирусологии. Они собирались разработать абсолютно новые инфекции, скрестив друг с другом участки геномов, принадлежащих коронавирусам, которые похожи друг на друга. В результате был бы создан вирус, имеющий совершенно новую последовательность.

Однако указывается, что три года назад соответствующий грант был отклонен, поэтому работы над новым вирусом так и не начались. В настоящее время природа происхождения COVID-19 все еще не определена. Ряд экспертов при этом считают, что пандемия началась из-за утечки вируса, разработанного в Уханьской лаборатории.