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Китай наращивает свой ядерный арсенал и пугает Тайвань полетами боевых самолетов в воздушном пространстве островного государства. Россия продолжает держать в напряжении Украину и ведет деятельность в киберпространстве, направленную на подрыв репутации Соединенных Штатов. Кроме того, Москва еще и модернизирует армию, превращаясь в весьма грозную силу, пишет издание The Hill.

Авторы публикации отмечают, что в таких условиях США занимаются созданием стратегии национальной безопасности, в которой Россия и Китая будут назначены главными противниками. Однако в одиночку Вашингтон не сумеет справиться с Пекином и Москвой.

Эксперт Дов Закхейм, ранее занимавший пост замминистра обороны, заявляет, что Соединенным Штатам сейчас нужно срочно заняться налаживанием отношений с союзниками. Сейчас Вашингтон заигрывает с Австралией, Японией и Великобританией, оставив остальные страны за пределами своих интересов.

Также он уменьшает затраты на разработку новых видов вооружений в угоду социальным проектам президента Джо Байдена. Все это негативно скажется на обороноспособности США и не даст им возможности сдержать Россию и Китай, являющиеся равными по силам конкурентами Соединенных Штатов.

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