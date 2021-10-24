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В информагентстве The Drive отметили, что американские ВВС собираются к 2027 году установить на авиабазе Эйлсон, находящейся на Аляске, прототип нового ядерного реактора.

Отмечается, что данный реактор, который будет находиться менее чем в двухстах километрах от Северного полярного круга, должен будет стать заменой угольной электростанции, использование которой приводит к множеству проблем, связанных с экологией и логистикой. В будущем подобные установки планируется размещать во всех труднодоступных районах, требующих наличия стабильного источника электроэнергии.

Журналисты отмечают, что на соответствующей военной базе дислоцируются десятки истребителей F-16 и F-35. Ранее в СМИ заявляли, что уже в следующем году могут начаться летные испытания компактного ядерного реактора Kilopower, который предназначен для отправки на Марс и Луну.

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