Находясь прямо на «заднем дворе России», остров Шемья является местом размещения мощной РЛС Cobra Dane и стратегически важного аэродрома, что делает его одной из главных целей в случае военного конфликта. Об этом пишет The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Остров Шемя, который способен стать одной из целей номер один на американской земле во время полномасштабного конфликта с таким государством, как Китай или Россия, в цепи Алеутских островов является ближайшим опорным пунктом Америки у восточного фланга России. Он является домом для мощного и теперь модернизированного радара AN/FPS-108 Cobra Dane, используемого для обнаружения приближающихся ударов баллистических ракет.

Это, наряду со взлетно-посадочной полосой на 10 000 футов [3 км] и связанной с ней инфраструктурой аэродрома с большим количеством рамп и системой аварийного торможения, делает Шемью чрезвычайно важным объектом, который стоит защищать. Подготовка именно к такой миссии – это именно то, что сейчас происходит в рамках военных учений NORAD на Аляске Noble Defender («Благородный защитник»).

Шемья играл важную роль в стратегическом наблюдении во время «холодной войны». Кроме работы РЛС Cobra Dane, отряды самолетов-разведчиков RC-135 выполняли вылеты с острова вплоть до середины 1990-х годов. В дальнейшем, помимо работы радара, поста прослушивания и метеорологической станции, Шемья больше служил как аварийное место посадки для гражданских авиалайнеров и военных самолетов, летевших по северным маршрутам, а не как стратегическая опора.

Все это быстро изменилось в новую эру так называемой «конкуренции великих держав». Шемья, вероятно, будет играть важную роль во время любого конфликта в Тихом океане. Имея это в виду, потенциальные угрозы для удаленного продуваемого ветрами острова и его уязвимой инфраструктуры многочисленны. Крылатые и баллистические ракеты будут основным фактором, но и угроза со стороны вражеских коммандос, пытающихся захватить форпост в целости, также будет ощутимой.

Таким образом, спецназовцы, назначенные Командованием специальных операций «Север» (SOCNORTH), в том числе армейские «зеленые береты» из 10-й группы спецназа, были отправлены на Шемью для проведения учений, тренируясь защищать остров вместе с местными силами безопасности. Яркими этапами учений стали высадка вброд на берег, действия водолазных групп, передвижных патрулей на багги MRZR, развертывание переносных ЗРК Stinger.

Во время серьезного кризиса, когда остров находится под прямой угрозой, для его защиты потребуются более совершенные средства противовоздушной обороны, но это лишь один из аспектов такого плана, как и развертывание спецназа для противодействия возможному нападению вражеских сил.

Учения Noble Defender проходят сейчас не только на Шемье, но и по всей Аляске, в центре их внимания – задачи ПВО. В число участников входят канадские истребители CF-18, работающие вместе с F-22 в различных сценариях, включая противодействие растущей угрозе крылатых ракет. Учения – это признак быстро растущей готовности и общей оборонительной позиции вокруг Тихого океана, поскольку США намерены бороться с более агрессивным Китаем и мало предсказуемой Россией.