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Российский ледокольный флот обеспечивает стране безоговорочное лидерство в освоении Арктики. Он способен пробиться сквозь любые льды и расчистить путь даже к тем местам северного региона, которые кажутся совершенно недоступными, написало американское издание The Christian Science Monitor.

Эксперт Фред Вир рассказал, что российская компания «Атомофлот» в настоящий момент владеет пятью мощными ледоколами. Кроме того, стремительными темпами продвигается строительство еще пяти кораблей, которые будут превосходить своих предшественников по мощности и габаритам. Это означает, что Москва имеет серьезные планы на Арктику и вряд ли у кого-нибудь получится их нарушить.

Автор публикации уверен, что РФ на этом не остановится и продолжит развивать ледокольный флот. Он позволит ей взять под полный контроль Северный морской путь, который имеет хорошие перспективы, а также те районы Арктики, в которых после таяния льдов откроются богатые месторождения природных ресурсов.

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