Соединенным Штатам пора прекратить думать о захвате всего мира и заняться собой, считает автор издания The American Conservative Дуг Бэндоу. Он пояснил, что США стали государством с непомерными амбициями, поэтому их гегемонистские настроения уже вызывают неприятие у граждан.

По словам автора, американские элиты не могут успокоиться даже сейчас, когда страну трясет от коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Они упрямо продолжают грозить войнами всем подряд, хотя в последние два десятилетия только то и делали, что несли с собой смерть и разрушения практически во все уголки планеты.

Автор также отметил, что Россия и Китай, которых США назначили главными конкурентами и противниками, по числу военных интервенций существенно уступают Америке. Все дело в том, что Соединенные Штаты живут где-то в начале 20-го столетия, когда политика интервенций считалась показателем амбициозности и силы. Сейчас времена изменились, однако Вашингтон по-прежнему верит в устаревшие понятия собственной исключительности и «особой миссии». Выполняя которую, несет планете только зло.