В информационном агентстве The American Conservative отметили, что Соединенные Штаты не помогут Украине, если та вступит в вооруженный конфликт с Россией.

Согласно словам авторов статьи, Владимир Зеленский, украинский лидер, и киевские власти не смогли оправдать ожиданий Вашингтона, так как им все еще не удалось вступить в Трансатлантический союз и реализовать свои обещания. Эксперты также считают, что Джо Байден, американский лидер, относится к украинскому коллеге несерьезно.

По мнению журналистов, сейчас геополитическое положение Украины еще более слабое, чем раньше. Если же она начнет войну с РФ, то США не станут вступаться за украинцев. В материале указывается, что недавняя поездка Зеленского в Вашингтон оказалась не очень успешной для украинской стороны, так как Белый дом не стал способствовать ее вступлению в НАТО и выступать против ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».