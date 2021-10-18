читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Венгерские полицейские арестовали супружескую пару, проживавшую в округе Фейер и обвиняемую в применении рабского труда.

На протяжении не менее двух лет на супругов работали несколько человек. Неизвестно, как именно они были взяты в рабство. Потерпевшим приходилось выполнять тяжелый физический труд (чистить лошадей, убираться в доме, кормить животных), получая за это лишь немного еды. Их даже не обеспечивали новыми вещами.

Мужчины проживали в неотапливаемой части дома и микроавтобусе. Ежедневно им приходилось работать по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Их кормили лишь хлебом, маслом и паштетом, из-за чего «рабы» находились в очень истощенном состоянии. Обвиняемые забрали у потерпевших документы и мобильные аппараты, а также регулярно избивали их.

Вам может понравиться

Avia.Pro: Турецкие войска и техника вошли на территорию Нагорного Карабаха

На территории Нагорного Карабаха появились военнослужащие и техника ВС Турции, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на иранского корреспондента Хаяла Муаззина. Сообщается, что турецкие войска были переброшены в НКР через Азербайджан,

Читатели Yahoo News Japan призвали укреплять японскую армию для противодействия России и Китаю

Портал Yahoo News Japan привлек повышенное внимание читателей к российским учениям в Японском море. Журналисты рассказали, что корабли Тихоокеанского флота проводят боевые стрельбы, а также отрабатывают действия против подводной лодки

Полковник ВСУ Жданов призвал власти Украины разработать план “возвращения” Донбасса

Суверенное государство не станет на протяжении семи лет «раздумывать», возвращать ему свои территории или нет, заявил полковник ВСУ запаса Олег Жданов. Он пояснил, что Украина должна была разработать план «возвращения»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 18 октября – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 18 °C |