Венгерские полицейские арестовали супружескую пару, проживавшую в округе Фейер и обвиняемую в применении рабского труда.

На протяжении не менее двух лет на супругов работали несколько человек. Неизвестно, как именно они были взяты в рабство. Потерпевшим приходилось выполнять тяжелый физический труд (чистить лошадей, убираться в доме, кормить животных), получая за это лишь немного еды. Их даже не обеспечивали новыми вещами.

Мужчины проживали в неотапливаемой части дома и микроавтобусе. Ежедневно им приходилось работать по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Их кормили лишь хлебом, маслом и паштетом, из-за чего «рабы» находились в очень истощенном состоянии. Обвиняемые забрали у потерпевших документы и мобильные аппараты, а также регулярно избивали их.