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Китайское издание SunNews пояснило, на каком основании недавний проход совместного соединения кораблей ВМФ России и ВМС НОАК через проливы между основными островами Японии не затронул ее территориальные воды и тем самым полностью соответствует международному морскому праву. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Военные эксперты указали, что «свободные проходы» в проливах, которые Япония в прошлом открыла для американских ВМС, теперь стали «удобными дверями» для плавания китайских и российских военных кораблей. Таким образом, китайско-российское совместное военно-морское формирование прошло через пролив Цугару, затем совершило поворот на юг и после двух дней плавания повернуло на запад, пройдя через пролив Осуми.

Пролив Цугару расположен между Хоккайдо и островом Хонсю в Японии, а пролив Осуми расположен на южной оконечности острова Кюсю. Максимальная ширина этих двух водных путей составляет менее 24 морских миль. Согласно международной конвенции, позволяющей странам устанавливать свою морскую границу в 12 морских милях от берега, Япония могла полностью классифицировать эти проливы как свои территориальные воды.

Однако в период после Второй мировой войны правительство Японии приняло специальное положение, согласно которому ширина территориальных вод составила 3 морские мили в пяти проливах, которые можно было признать «внутренним морским пространством». Изначально это было сделано для облегчения свободного прохода военных кораблей США.

Это же положение позволяет использовать проливы китайским и российским военно-морским формированиям на законных основаниях. И теперь, когда это было использовано, чтобы сдерживать Японию – японские политики такого никак не ожидали. Хотя должны прекрасно знать, что для сильных любые правила могут оказаться полезными, а для слабых – любые правила будут неподходящими.

При том, что действия Китая и России полностью соответствуют международным нормам, Япония может рассматривать их как военную угрозу или предупреждение для себя. Это уже зависит от них самих.

В последние годы правая тенденция в Японии становится все более очевидной, и недавно вступивший в должность премьер-министр Японии Фумио Кишида является одним из ее представителей. Опираясь на альянс с США, Япония часто провоцировала Китай и Россию, причисленные Соединенными Штатами к своим «стратегическим противникам», и добровольно вовлекалась в водоворот противостояния, выступая в качестве плацдарма США.

Кроме того, японские правые жаждут заполучить острова, принадлежащие Китаю и России по итогам Второй мировой войны. После вступления в должность Фумио Кишида поспешил обострить отношения с Россией, заявив, что «Япония может подписать мирное соглашение с Россией только в том случае, если она вернет себе северные территории».

Правые политики в Японии крайне фанатичны в своих идеях: будь то в собственных интересах или для поддержания стабильности в Восточной Азии. В то время как Китаю и России становится необходимым действовать, чтобы «остудить голову» этим невежественным политикам. Так уж получилось, что существует международный водный путь, пригодный для прохода китайских и российских военно-морских формирований вблизи берегов Японии, и воспользоваться им было совершенно правильно.

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