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Министры обороны стран НАТО рассмотрели все возможные варианты «нападения России» и согласовали план действий в каждом из возможных случаев, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Авторы публикации отмечают, что учтены самые различные сценарии, включая боевые действия в Балтийском и Черном морях, а также обычные и кибернетические атаки.

Разработка этого плана велась еще с момента воссоединения Крыма с Россией. В последнее время ее активизировали, так как РФ стала делать успехи в модернизации армии, перевооружении и разработке гиперзвуковых ракет.

Довольно жестко высказалась в адрес России немецкая министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заявила, что РФ проявляет «агрессию» над Прибалтикой и в Черноморском регионе, поэтому странам Альянса необходимо усиливать свои войска ПВО и демонстрировать Москве готовность применить оружие в случае провокаций.

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