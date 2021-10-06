Эстония, Латвия и Литва намерены усилить свой оборонный потенциал, в качестве «ответа на действия России в регионе», ракетными системами залпового огня (РСЗО), современными западными системами ПВО и ПРО, а также возможностями беспилотной и киберзащиты, что занимает важное место в их планах закупок вооружений. Об этом сообщает Defense News.

Американское военное издание приводит соответствующее заявление министра обороны Эстонии Калле Лаанет в ходе проходящего сейчас Варшавского форума безопасности.

«В мае прошлого года мы объявили, что вместе с нашими соседями Латвией и Литвой мы закупим РСЗО для наших военных. Я считаю, что страны Балтии должны иметь общие возможности для борьбы, но также и для сдерживания любого агрессора, чтобы они воспринимали нас серьезно», – сказал Лаанет для Defense News в первый день, мероприятия, организованного аналитическим центром польского Фонда Казимира Пуласки.

В 2017 году Литва подписала соглашение с норвежской Kongsberg Defense & Aerospace о приобретении сетецентрической системы ПВО (NASAMS). В соответствии с Планом развития национальной обороны Эстонии на 2017-2026 годы эта страна также планирует закупить аналогичную систему ПВО ближнего и дальнего действия.

«Мы хотели бы начать этот проект в сотрудничестве с США», – сказал по этому поводу Калле Лаанет.

На вопрос о других возможных масштабных совместных закупках, таких как приобретение истребителей для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, Лаанет отметил: «Мы не обсуждали это, но я готов повторить: никогда не говори «никогда».

Миссия НАТО по воздушной полиции в странах Балтии была начата 30 марта 2004 г., через день после того, как три страны присоединились к альянсу. Сегодня Эстония, Латвия и Литва по-прежнему зависят от других союзников, поскольку им не хватает собственных истребителей, которые можно было бы использовать для таких миссий.

Между тем, другие проекты, находящиеся в стадии разработки, включают закупку новых беспилотных мощностей для эстонских вооруженных сил и инвестирование в возможности киберзащиты. По словам Лаанета, эстонская компания Milrem Robotics разрабатывает беспилотные наземные транспортные средства, которые могут быть поставлены военным страны.