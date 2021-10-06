Эстония, Латвия и Литва намерены усилить свой оборонный потенциал, в качестве «ответа на действия России в регионе», ракетными системами залпового огня (РСЗО), современными западными системами ПВО и ПРО, а также возможностями беспилотной и киберзащиты, что занимает важное место в их планах закупок вооружений. Об этом сообщает Defense News.
Американское военное издание приводит соответствующее заявление министра обороны Эстонии Калле Лаанет в ходе проходящего сейчас Варшавского форума безопасности.
«В мае прошлого года мы объявили, что вместе с нашими соседями Латвией и Литвой мы закупим РСЗО для наших военных. Я считаю, что страны Балтии должны иметь общие возможности для борьбы, но также и для сдерживания любого агрессора, чтобы они воспринимали нас серьезно», – сказал Лаанет для Defense News в первый день, мероприятия, организованного аналитическим центром польского Фонда Казимира Пуласки.
В 2017 году Литва подписала соглашение с норвежской Kongsberg Defense & Aerospace о приобретении сетецентрической системы ПВО (NASAMS). В соответствии с Планом развития национальной обороны Эстонии на 2017-2026 годы эта страна также планирует закупить аналогичную систему ПВО ближнего и дальнего действия.
«Мы хотели бы начать этот проект в сотрудничестве с США», – сказал по этому поводу Калле Лаанет.
На вопрос о других возможных масштабных совместных закупках, таких как приобретение истребителей для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, Лаанет отметил: «Мы не обсуждали это, но я готов повторить: никогда не говори «никогда».
Миссия НАТО по воздушной полиции в странах Балтии была начата 30 марта 2004 г., через день после того, как три страны присоединились к альянсу. Сегодня Эстония, Латвия и Литва по-прежнему зависят от других союзников, поскольку им не хватает собственных истребителей, которые можно было бы использовать для таких миссий.
Между тем, другие проекты, находящиеся в стадии разработки, включают закупку новых беспилотных мощностей для эстонских вооруженных сил и инвестирование в возможности киберзащиты. По словам Лаанета, эстонская компания Milrem Robotics разрабатывает беспилотные наземные транспортные средства, которые могут быть поставлены военным страны.
«У нас также есть пилотный проект по созданию беспилотных судов для ВМФ Эстонии. Создан консорциум оборонных предприятий, и ожидается, что первое судно такого типа будет спущено на воду в 2026 году», – добавил министр.