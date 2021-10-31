В Италии в президентском Квиринальском дворце был проведён ужин для участников саммита G20, который посетило около 120 человек.

Перед входом гостей встречал почётный караул из гвардии президента Италии. Как сообщается, гостей разместили в двух больших залах для соблюдения санитарно-эпидемических норм. В первом зале пребывали главы стран вместе с супругами, в другом зале находились министры из делегаций. От России на саммит прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. В каждом зале находилось по 60 человек.

Агентство ANSA рассказало о блюдах, которые были поданы на приёме. Как сообщается, на ужин было предложено несколько блюд. Так, указывается маринованный в душистых травах лосось, ризотто из тыквы, сибас с зеленью. Кроме того, был подан пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем. На десерт предложили мандариновый крем.

О начале саммита G20 в Риме мы сообщали недавно. Президент Россия Владимир Путин примет участие в нём по видеоконференции.