Провалом завершились очередные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183F, организованные США. Боезаряд снова не закончил пусковую последовательность и был возвращен на базу ВВС в Калифорнии, пишут авторы издания The National Interest.

Они выражают уверенность, что этот эпизод позабавил Россию и Китай, уже имеющих в своем распоряжении действующее гиперзвуковое оружие. По мнению специалистов, такими темпами Вашингтон будет догонять конкурентов как минимум лет десять.

Также журналисты, перевод публикации которых представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что хотя США и реализуют сейчас множество проектов гиперзвуковых ракет, ни один из них не гарантирует адекватного результата. Но проблема не только в этом, а еще и в отсутствии боевых систем, способных перехватывать новейшее оружие потенциальных противников. Недавно ходили разговоры о сенсорах, которые будут обнаруживать гиперзвуковые ракеты еще на старте, но потом они утихли, так как с сенсорами что-то пошло не так.