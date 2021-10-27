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Ядерное оружие позволяет России эффективно сдерживать агрессию Соединенных Штатов. Система «Периметр», которую на Западе называют «Мертвой рукой», продолжит функционировать и дальше, хотя Вашингтон мечтает ее уничтожить, отметила политический обозреватель Наталья Макеева.

Она назвала высказывания американских политиков по поводу уничтожения комплекса «Периметр» наглостью. По ее словам, именно подобные системы обеспечивают безопасность всей планеты и позволяют избегать мировых войн. США же фактически требуют у России не мешать наносить по ней удары ядерными бомбами.

По мнению Макеевой, ядерное оружие обеспечивает паритет в мире, поэтому отказываться от «Периметра» Москва точно не будет. Однако России все же грозит опасность со стороны Сети. В настоящий момент США задействуют дипломатические, а также жесткие экономические и информационные технологии, способные навредить Москве.

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