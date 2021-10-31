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Советник президента России Руслан Эдельгериев заявил, что саммит по климату, проводимый в Глазко, может ожидать провал.

Как сообщается, саммит проводится в Шотландии с 31 октября по 12 ноября. Согласно заявлению Эдельгериева, основной целью саммита является принятие правил реализации Парижского соглашения по климату.

Добиться того, чтобы глобальные выбросы были снижены, как считает советник, будет достаточно сложно. Борьба, направленная на замедление изменений климата может не пойти дальше уровня разговоров, а существующие цели не будут выполнены. Эдельгериев указал, что жить можно и без новых правил, но в этой ситуации будет заметно деление на развитые и развивающиеся страны, причём последние начнут страдать, так как возможности реализовать механизмы, связанные с климатическими изменениями, у них не будет.

Под этими механизмами подразумеваются такие действия, как, к примеру, снижение выбросов парниковых газов.

Недавно Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все международные обязательства по климату. Как он подчеркнул, все действия выполняются в полном объеме.

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  • 31.10.2021
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