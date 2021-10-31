Россия активно принимает участие в программах по ограничению глобального потепления и часто проявляет инициативу, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что все международные обязательства страна выполняет в полном объеме.

«Мы последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаемый шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добычи нефти», — заявил глава государства.

Он также отметил, что все это предусмотрено обязательствами по Рамочной конвенции ООН, а также Парижскому соглашению.

Напомним, что лидеры «Большой двадцатки» пришли к соглашению по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов. Также ЕС и Великобритания взяли на себя обязательства снизить выбросы парниковых газов до 50 процентов к 2030 году.