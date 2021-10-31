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Представители японского автопроизводителя Toyota продемонстрировали новый электрический кроссовер bZ4X, который окажется первым серийным авто подобного класса в серии bZ.

Новинка спроектирована на базе архитектуры BEV, которую компания планирует использовать для создания других моделей линейки. В плане габаритов она похожа на кроссовер RAV4. Переднеприводный вариант авто оснащен электродвигателем мощностью 204 «лошадки» и способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 секунды. На версии с полным приводом установлено два мотора, общая мощность которых составляет 217,5 лошадиных сил (она может разогнаться до первой «сотни» за 7,7 секунды).

Отмечается, что на полном заряде автомобиль может проехать примерно 450 километров. В компании добавляют, что за десять лет эксплуатации (или 240 000 километров) емкость батареи падает всего на 10 процентов. На крыше bZ4X установлены солнечные панели, позволяющие постоянно подзаряжать АКБ.

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