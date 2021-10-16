Токио все чаще говорит о возвращении Курильских островов под свой контроль, угрожая России даже силовым сценарием решения этого вопроса. Но китайское издание Sohu осаживает японские власти одной важной деталью – РФ значительно сильнее Японии, поэтому она сможет противодействовать любым агрессивным действиям. Она не отдаст Курилы ни при каких обстоятельствах.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что Японии удалось создать одни из самых сильных в мире морских сил самообороны. Однако с российским флотом они все же не сравнятся. Мощные ракетные крейсеры, авианосец «Адмирал Кузнецов», который после выхода из ремонта получит палубные истребители с гиперзвуковыми ракетами, другие корабли сумеют поставить на место зарвавшийся Токио.

Напомним, что новая порция агрессивных заявлений прозвучала после вступления в должность нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Практически сразу после его высказывания о правах Токио на Курилы Россия устроила в Японском море учения с ракетными стрельбами, продемонстрировав лишь мизерную часть своих возможностей.