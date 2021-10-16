Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Токио все чаще говорит о возвращении Курильских островов под свой контроль, угрожая России даже силовым сценарием решения этого вопроса. Но китайское издание Sohu осаживает японские власти одной важной деталью – РФ значительно сильнее Японии, поэтому она сможет противодействовать любым агрессивным действиям. Она не отдаст Курилы ни при каких обстоятельствах.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что Японии удалось создать одни из самых сильных в мире морских сил самообороны. Однако с российским флотом они все же не сравнятся. Мощные ракетные крейсеры, авианосец «Адмирал Кузнецов», который после выхода из ремонта получит палубные истребители с гиперзвуковыми ракетами, другие корабли сумеют поставить на место зарвавшийся Токио.

Напомним, что новая порция агрессивных заявлений прозвучала после вступления в должность нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Практически сразу после его высказывания о правах Токио на Курилы Россия устроила в Японском море учения с ракетными стрельбами, продемонстрировав лишь мизерную часть своих возможностей.

Вам может понравиться

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что после прекращения диалога с Россией Украину ждёт крах

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о последствиях прекращения диалога между Киевом и Москвой. Об этом сообщает «Лента.ру». Согласно его заявлению, ситуация, когда лидеры двух стран прекращают между собой любое
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту

Читатели Daily Express считают, что Британия должна покинуть НАТО из-за истребителей Су-57

Британское издание Daily Express в своей новой публикации рассказало об истребителях пятого поколения Су-57, а именно о таких их преимуществах перед американскими F-35, как повышенная маневренность, скорость, максимальная высота. Также

Иранские войска предотвратили нападение Турции и Азербайджана на Сюникскую область Армении

Экстренное разворачивание сил Ирана на границе с Азербайджаном не дало возможности Анкаре и Баку атаковать Сюникскую область Армении, написал портал Avia.Pro со ссылкой на иранского военного эксперта Салара Сейфа. Аналитик
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 16 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |