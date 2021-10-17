Встреча истребителей США и России F-22 и Су-25 над нейтральными водами Средиземного моря надолго запомнится американским летчикам. Потому что им впервые в своей карьере довелось испытать чувство ни с чем не сравнимого ужаса, сообщило китайское издание Sohu.

Авторы публикации вернулись немного назад, в эпоху холодной войны, когда советские и американские самолеты встречались в разных уголках планеты гораздо чаще, чем сейчас. Тогда они устраивали опасные, но увлекательные игры, демонстрируя высокий уровень мастерства. Упомянутый выше инцидент подтверждает, что российская летная школа осталась на том же высочайшем уровне, что и при СССР.

Российские истребители спокойно следовали своим курсом, когда американские F-22 вылетели на их перехват. Они попытались помешать пилотам из РФ продолжить свой путь да еще и начали насмехаться, так как Су-25 явно не собирались вступать в какой-то диалог. Однако насмешки вынудили их проучить самоуверенных оппонентов.

Маневренные истребители мгновенно изменили курс и пошли на таран американских самолетов. Тем удалось увернуться и избежать столкновения, однако они успели испытать чувство всепоглощающего ужаса. И в следующий раз точно задумаются – а стоит ли связываться с российскими летчиками.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», напоминают, что Су-25 на два десятилетия старше американского истребителя пятого поколения. Однако высокий уровень мастерства пилотов нивелировал все преимущества F-22 и позволил продемонстрировать, что характеристики воздушной машины далеко не всегда являются решающим фактором.