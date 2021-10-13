Соединенные Штаты можно было бы похвалить за честность после того, как Госдепартамент впервые с 2017 года раскрыл информацию о количестве ядерных ракет. Однако США скорее всего движут скрытые мотивы, которые грозят серьезными проблемами какой-то очередной жертве, пишет китайский портал Sohu.

Авторы публикации поясняют, что по подсчетам Госдепа у США оказалось 5550 ядерных боеголовок, в то время, как у России их количество составляет 6255 единиц. За этими государствами следуют Китай – 630 ракет, Франция – 290, и Великобритания – 225. Также 460 боеголовок имеются в сумме у страны, которые не включены в состав «ядерного клуба». Это Пакистан, Индия, Северная Корея и Израиль.

По словам экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», РФ на пару с Китаем имеют гораздо более мощный ядерный арсенал. Вполне вероятно, что экс-президент США именно поэтому засекретил данные об американских боеголовках. Сейчас эту информацию снова обнародовали, однако сделали это не просто так. Скорее всего, в ближайшее время тайные мотивы Америки будут раскрыты.